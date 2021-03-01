Американского врача-блогера обвинили в домогательствах

https://static.news.ru/photo/09483204-7ab1-11eb-971b-96000091f725_660.jpg Джейсон Кэмпбелл Фото: Скрин с сайта drjcofthedc.com

На популярного американского блогера и врача Джейсона Кэмпбелла (он же Tik Tok Doc) подали в суд за домогательства. Истица требует $45 млн.

Блогера обвинила в домогательствах женщина, с которой они вместе работали в медицинском центре Портленда. По её словам, он присылал ей порнографические фотографии и непристойные тексты. Более того, однажды он распускал руки в её кабинете и у него была эрекция. Это происходило в начале 2020 года, сообщает New York Post.

Женщина обратилась к своему руководству и в правоохранительные органы, но это не привело к нужным результатам. В прокуратуре отказались выдвигать обвинения, утверждает она. Сотрудники Орегонского университета, по мнению истицы, также помогли не дать хода её жалобе.

На страницу Кэмпбелла в TikTok подписано 260 тысяч человек, а его видео в совокупности набрали более двух миллионов лайков. Она стала популярной из-за весёлых танцев врача с коллегами.

Актёру Жерару Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В качестве истицы выступает молодая актриса. Она обвинила Депардье в домогательствах ещё летом 2018 года. Правоохранительные органы начали следствие, однако не нашли состава преступления. Сам актёр все заявления девушки опровергал. В июне 2019 года следствие прекратили.

Прокуратура Парижа в августе 2020 года направила запрос о возобновлении дела. В октябре судебный следователь вновь взялся за расследование, писал NEWS.ru.