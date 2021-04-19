ПАСЕ подготовила резолюцию с призывом освободить Навального

Европа продолжает выступать в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила резолюцию с призывом освободить его до 7 июня.
Французский депутат Жак Мэр
Призыв освободить Навального подкреплён соответствующим предписанием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года. Оно было вынесено на основании правила 39 регламента суда об обеспечительных мерах. Ожидается, что заседание Комитета министров пройдёт 7–9 июня — Европа ждёт, что до этого момента российский оппозиционер окажется на свободе.
Ранее сообщалось, что ситуацию с Навальным оценил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он попросил руководство РФ пустить к оппозиционеру медиков, которым Навальный доверяет.