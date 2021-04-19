ПАСЕ подготовила резолюцию с призывом освободить Навального

https://static.news.ru/photo/d3960222-a19c-11eb-92eb-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Европа продолжает выступать в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила резолюцию с призывом освободить его до 7 июня.

Французский депутат Жак Мэр вынес документ на обсуждение. В нём говорится о необходимости не только отпустить заключённого на свободу, но и предоставить ему медицинскую помощь. ПАСЕ требует «немедленного и безусловного освобождения» Навального, это должно произойти до заседания Комитета министров Совета Европы по правам человека.

Призыв освободить Навального подкреплён соответствующим предписанием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года. Оно было вынесено на основании правила 39 регламента суда об обеспечительных мерах. Ожидается, что заседание Комитета министров пройдёт 7–9 июня — Европа ждёт, что до этого момента российский оппозиционер окажется на свободе.

Ранее сообщалось, что ситуацию с Навальным оценил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он попросил руководство РФ пустить к оппозиционеру медиков, которым Навальный доверяет.