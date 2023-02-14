Партия Шольца впервые с 1999 года проиграла на выборах в Берлине Bloomberg: партия Шольца проиграла на выборах в Берлине впервые с 1999 года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла на региональных выборах в Берлине. Как сообщает Bloomberg, это произошло впервые с 1999 года.

Христианско-демократический союз (ХДС), обошедший СДПГ, стала самой сильной фракцией с 27,5 процента поддержки со стороны избирателей по сравнению с 2021 годом. Союз 90/Зеленые, в свою очередь, набрал 18,5 процента, по сравнению с 19 процентами в 2021 году.

По данным источника, если у мэра от СДПГ Франциски Гиффай не получится сохранить власть, ее может сменить главный берлинский депутат от «зеленых» Беттина Яраш.

Ранее депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра заявил, что нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца высказывать предположения о виновных в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно объяснить только тем, что он был заранее проинформирован о будущем теракте. По его словам, оппозиция Германии собиралась настоятельно потребовать запуска газопровода «Северный поток — 2» и его подрыв позволил правительству устранить эту проблему.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо. Немецкий лидер повторил прежде озвученную США позицию во время встречи в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона.