Шольца заранее предупредили о теракте на «Северных потоках» Депутат Европарламента Кра заявил, что Шольца предупреждали о теракте на «Северных потоках»

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Диверсия на «Северном потоке»

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца высказывать предположения о виновных в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно объяснить только тем, что он был заранее проинформирован о будущем теракте, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра. По его словам, оппозиция Германии собиралась настоятельно потребовать запуска газопровода «Северный поток — 2» и его подрыв позволил правительству устранить эту проблему.

Несомненно, немецкое правительство было заранее проинформировано американцами о саботаже. Это единственное объяснение неловкого молчания Шольца, — сказал Кра.

По его словам, с самого начала было очевидно, что теракт совершила «сильная государственная структура» некоей страны — члена НАТО. К тому же, по словам депутата, американцы намеренно привлекли к этому ВМС, а не спецслужбы, о деятельности которых надо информировать конгресс, чтобы избежать утечки информации.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности. В США заявили о непричастности к инциденту.