https://static.news.ru/photo/bbbb753a-2fc2-11ea-a625-fa163e074e61_660.jpg Ирина Геращенко Фото: Iryna Gerashchenko/facebook.com

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» приготовила запросы в Службу безопасности и лидеру страны Владимиру Зеленскому после разрешения на въезд артистам, поддержавшим присоединение Крыма к России и выступавшим там, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

В качестве примера она привела звезду сериала «Сваты» Фёдора Добронравова и шведского певца Dr Alban. Музыкант смог выступить в Киеве после посещения Крыма только благодаря приглашению президента Украины в декабре 2019 года, написала парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Добронравова исключили из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины в июне 2018 года.

В декабре 2019-го, как передавал NEWS.ru, членам съёмочной группы российского телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем сравнила запреты для журналистов, введённые после публичного приглашения Владимира Зеленского, с советской комедией.