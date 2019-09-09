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Британский парламент сообщил об официальной приостановке работы до 14 октября. В этот день королева Елизавета II планирует выступить перед депутатами и назвать им новые приоритеты правительства.

По словам представителя Даунинг-стрит, решение вступит в силу в конце рабочего дня несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Он упомянул законопроект, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и запрещает выход страны из состава сообщества без сделки.