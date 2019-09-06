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Премьер-министр Борис Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в письме, которое Джонсон направил членам Консервативной партии.

В письме премьер упоминает законопроект, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и запрещает выход страны из состава сообщества без сделки, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на письмо.

Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда, — говорит Джонсон.

Как сообщает Sky News, в таком случае против главы правительства могут быть поданы судебные иски, а сам он может оказаться за решёткой при отказе исполнять требования парламента.

Как ранее писал News.ru, палата лордов британского парламента утвердила законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, до этого он был принят Палатой общин.