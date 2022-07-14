Сосед России откажется от поставок ее газа Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

Фото: Jriy Bereznuk/Russian Look

Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года, сообщил портал Delfi. Также он утвердил схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа.

С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze установил новые тарифы для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6% — 89,9% в зависимости от типа потребления. Такое повышение цены голубого топлива вызвано тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а возможности закупать газ по старым ценам, учитывая ситуацию на европейском рынке энергоносителей, больше не существует.

Ранее премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия исключает возможность возобновления покупок природного газа у России. По его словам, даже в случае аномально холодной зимы у республики есть план действий, импортировать российский газ Латвия все равно не станет.

Премьер добавил, что многие европейские страны до сих пор продолжают импортировать голубое топливо из России, что способствует стабильности рубля и содействует финансированию спецоперации на Украине. Кариньш выступил за разработку плана по полному отказу от российских энергоресурсов. Он напомнил, что раньше 90% газа поступало в Латвию из России.