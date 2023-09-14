Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

Фото: IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины, заседание транслировалось на сайте парламента. Обсуждение этого вопроса продолжалось порядка трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, 67 человек не поддержали это предложение, 8 воздержались.

Инициативу разрешить импорт зерна с Украины поддержало правительство Болгарии. Премьер-министр страны Николай Денков убежден, что это поспособствует снижению цен на основные продукты питания и может снизить темпы инфляции.

Ранее Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз на территорию сообщества украинского зерна. Они просят оставить ограничение в силе до конца текущего года. Страны считают, что если запрет снять, то это сильно навредит сельскому хозяйству.

Также сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения штрафных санкций против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. До 20 стран — членов Евросоюза выразили свой протест эмбарго.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в свою очередь сообщил, что кабмин страны принял постановление, продлевающее действие запрета на импорт украинского зерна. По его словам, запрет вступит в силу с 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии по данному вопросу. Министр добавил, что данная мера не распространяется на транзит зерна через страну.