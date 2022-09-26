Макрон призвал Баку и Ереван к возобновлению переговоров

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров, передает ТАСС. По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе по-прежнему критическая, и решать ее нужно исключительно мирным путем за столом переговоров.

Я призываю к восстановлению спокойствия и возобновлению переговоров. <...> Париж убежден, что применение силы не может стать решением проблемы ни для одной из сторон и что диалог должен быть возобновлен без промедления, — сказал глава Франции перед началом переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

Макрон добавил, что обсудит с Пашиняном укрепление режима прекращения огня с целью избежать новой эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.

Позднее Пашинян в ходе выступления на 77-й сессии ГА ООН заявил, что признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя республиками. По его словам, Баку должен признать 29,8 тысячи километров «международно признанной» армянской территории.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.