Папа римский призвал в Пасху к примирению в Сирии и на Украине

https://static.news.ru/photo/6d56008a-9534-11eb-835c-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В своём традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» папа римский Франциск назвал Воскресение Христа надеждой на примирение и успокоение пострадавших от пандемии. Он также помолился о прекращении военных действий на востоке Украины, в Сирии, Йемене, Ливии и Мьянме.

Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми и к своим семьям. Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях, — цитирует ТАСС обращение Франциска.

Второй год подряд понтифик произнёс своё обращение не с балкона собора Святого Петра, а из одноимённого собора.

Воскресение Христа — это надежда для всех, кто страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близких. Воскресение Христа — это и надежда для всех молодых, кто вынужден на долгое время отказаться от посещения учебных заведений и общения с друзьями. Нам всем нужны реальные отношения с другими людьми, а не виртуальные, особенно в возрасте, когда формируется личность, — подчеркнул папа римский.

Как писал NEWS.ru, один из главных христианских праздников — Пасха — проходит в западных странах в условиях пандемии. В некоторых европейских государствах введён жёсткий локдаун из-за третьей волны коронавируса. Тем не менее католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отметят этот день традиционными угощениями в кругу семьи. Уже второй год подряд празднование Пасхи проходит в условиях пандемии коронавируса.

В некоторых странах люди не только не смогут попасть в церкви, но даже собраться большими семьями за одним столом. В Испании, например, действуют режим ЧС и комендантский час в ночное время, поэтому жители страны не смогут уехать к родственникам в другие регионы. Канцлер Германии Ангела Меркель также призывала граждан к «спокойной Пасхе». Если немцы не станут устраивать пышных празднеств, в ФРГ удастся не допустить роста заболеваемости. Жёсткие ограничения на передвижения людей ввели недавно, в частности в Берлине.