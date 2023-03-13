Папа римский пожелал русскому народу мира

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в честь десятилетия своего понтификата пожелал русскому народу мира, передает РИА Новости со ссылкой на поддерживающего переписку с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Кроме того, понтифик призвал Москву заключить со всеми народами мир.

Желаю мира русскому народу. Год назад я посвятил русский народ Сердцу Марии. Пусть она, как мать, заключит мир со всеми народами. Мир — это благо, благословение: мир в сердцах, мир в обществе, мир во всем мире, — приводит Севастьянов слова Франциска.

Франциск ранее заявил о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, для этого, по его словам, он готов лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Понтифик добавил, что конфликт на Украине подпитывается не только Россией, но также имперскими амбициями и интересами других стран. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру. До этого Франциск попросил россиян о прощении в честь Прощеного воскресенья, отмечаемого православными христианами.