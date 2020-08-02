Папа римский призвал обеспечить людей работой в период пандемии

https://static.news.ru/photo/48402acc-d4b0-11ea-a060-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: None/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск призвал политическую и экономическую элиту в разных странах мира принять все усилия по обеспечению людей работой в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и после неё. По мнению главы Ватикана, без трудоустройства «семьи и общество не могут двигаться вперёд».

Требуется большая солидарность и большая креативность, чтобы разрешить данную проблему, — заявил религиозный деятель 2 августа 2020 года во время традиционного обращения к верующим, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск отметил, что также проводит время в молитвах за верующих Никарагуа после недавнего происшествия в Кафедральном соборе Манагуа. 31 июля 2020 года злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в капелле столичного собора. После этого начался пожар, из-за которого практически полностью сгорело древнее распятие. Вице-президент страны Росарио Мурильо Самбрана заявила, что ведётся расследование инцидента.

Накануне понтифик поприветствовал ещё один шаг для примирения в Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины». Таким образом понтифик отреагировал на факт достижения договорённости контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Как ранее писал NEWS.ru, Франциск заявил, что опечален решением турецких властей по возвращению собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.