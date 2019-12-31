https://static.news.ru/photo/5d674788-2c8f-11ea-a73a-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все люди иногда теряют терпение, заявил папа римский Франциск после инцидента с паломницей на площади Святого Петра. Он принёс извинения за свой поступок.

По его словам, понтифик подал верующим плохой пример, передаёт «Интерфакс».

Все мы нередко теряем терпение. Такое бывает и со мной. Я прошу прощения за то, что подал плохой пример, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск едва не получил вывих руки из-за чрезмерно активной женщины, которая схватила его и резко притянула к себе во время общения понтифика с верующими.

По традиции глава Римско-католической церкви приветствовал паломников, прибывших к рождественскому вертепу. Он подавал руку людям, благословлял детей. Однако в какой-то момент решил сделать паузу и отойти в сторону. Женщина, стоявшая в толпе, оказалась разочарована тем, что именно перед ней понтифик отошёл в сторону. Она отчаянно схватила его за руку, резко притянула к себе и попыталась что-то сказать. По лицу Франциска было видно, что такое физическое воздействие причинило ему боль. Он даже был вынужден несколько раз шлёпнуть девушку по рукам, чтобы та ослабила хватку.