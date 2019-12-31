https://static.news.ru/photo/aac5acd0-2c7c-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evandro Inetti/Global Look Press

Папа римский Франциск едва не получил вывих руки из-за чрезмерно активной женщины, которая схватила его и резко притянула к себе во время общения понтифика с верующими. Инцидент произошёл в ходе новогоднего празднования в Ватикане.

По традиции глава Римско-католической церкви приветствовал паломников, прибывших к рождественскому вертепу. Он подавал руку людям, благословлял детей. Однако в какой-то момент решил сделать паузу и отойти в сторону.

Женщина, стоявшая в толпе, оказалась разочарована тем, что именно перед ней понтифик отошёл в сторону. Она отчаянно схватила его за руку, резко притянула к себе и попыталась что-то сказать. По лицу Франциска было видно, что такое физическое воздействие причинило ему боль. Он даже был вынужден несколько раз шлёпнуть девушку по рукам, чтобы та ослабила хватку.

Вскоре на помощь подоспела группа сопровождения, которая помогла папе римскому освободиться из цепких объятий. Тот отошёл со строгим выражением лица. Но уже через несколько секунд вновь вернулся к верующим с улыбкой и продолжил общение с ними.

Ранее, как писал NEWS.ru, Франциск призвал верующих ограничить пользование смартфонами. Он заявил, что членам семьи нужно чаще вживую общаться друг с другом.