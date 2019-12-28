Людям стоит отложить телефоны, считает Папа Римский Франциск. Он заявил, что членам семьи нужно общаться друг с другом.
По его словам, в семье Иисуса Христа все члены разговаривали друг с другом, молились и работали вместе,
Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах, — подчеркнул он.
Ранее News.ru сообщал, что современное преследование евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминает времена Адольфа Гитлера. Об этом заявил папа римский Франциск. Он признался, что когда слышит выступления людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, ему в голову невольно приходят речи Гитлера.
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