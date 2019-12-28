https://static.news.ru/photo/707da5bc-1004-11ea-9238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com

Людям стоит отложить телефоны, считает Папа Римский Франциск. Он заявил, что членам семьи нужно общаться друг с другом.

По его словам, в семье Иисуса Христа все члены разговаривали друг с другом, молились и работали вместе, передаёт BBC.

Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах, — подчеркнул он.

Ранее News.ru сообщал, что современное преследование евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминает времена Адольфа Гитлера. Об этом заявил папа римский Франциск. Он признался, что когда слышит выступления людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, ему в голову невольно приходят речи Гитлера.