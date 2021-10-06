Папа римский испытал стыд за преступления священников-педофилов во Франции

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Российская LADA Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, несмотря на то что руль у неё слева (в Великобритании правостороннее движение) и она является пережитком давно минувших лет. Новую LADA 4×4 в королевстве можно приобрести за £12,6 тысячи (около 1,25 млн рублей), пишет британский таблоид The Sun.

По данным издания, поставками занимается не официальный импортёр, а частная компания Blackheath Developments Ltd. Автодилер предлагает тем англичанам, которые дорожат простотой и надёжностью конструкций полноприводной «Нивы», не только привезти «русского...