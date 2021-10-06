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Папа римский испытал стыд за преступления священников-педофилов во Франции

12:18, 06 октября 2021
Папа римский испытал стыд за преступления священников-педофилов во Франции Папа Римский Франциск Фото: UN Photo
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Папа Римский Франциск выразил глубокое сожаление в связи со случаями сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей во Франции. Он назвал это поводом для собственного стыда. Об этом сообщает ТАСС.

Я хочу выразить всем жертвам мою искреннюю боль и сопереживание. Это и мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгое бездействие церкви, — сказал понтифик в ходе аудиенции.

Ранее глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ заявил, что жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних. Речь идёт только о тех, кто сейчас жив. Эта цифра увеличится до 330 тыс., если добавить преступления, совершённые также со стороны мирян, связанных с церковью.

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