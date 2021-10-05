Более 200 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов во Франции

Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних. Речь идёт только о тех, кто сейчас живы. Об этом заявил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, во Франции было проведено расследование среди населения. Выяснилось, что 216 тысяч человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей.

Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчёт, — добавил Совэ.

Ранее сообщалось, что в Великобритании священник, который был осуждён за сексуальное насилие над детьми, на протяжении 25 лет после вынесения приговора продолжал работать в церкви. 84-летний Дэвид Битер в 2021 году был приговорён к более чем четырём годам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в 1980-х. При этом в 1985 году он уже отбывал тюремный срок по похожей статье за растление 14-летнего подростка.

Мужчина служил викарием в Церкви Англии. После приговора его отстранили, но спустя некоторое время Битеру позволили продолжить службу в той же епархии.