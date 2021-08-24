Священник-педофил работал в церкви после приговора за растление подростка

В Великобритании священник, который был осуждён за сексуальное насилие над детьми, на протяжении 25 лет после вынесения приговора продолжал работать в церкви. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что 84-летний Дэвид Битер в 2021 году был приговорён к более чем четырём годам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в 1980-х. При этом в 1985 году он уже отбывал тюремный срок по похожей статье за растление 14-летнего подростка.

Известно, что мужчина служил викарием в Церкви Англии. После приговора его отстранили, но спустя некоторое время Битеру позволили продолжить службу в той же епархии, где он находился до 2010 года.

Ранее члены Верховного суда Австралии единогласно отменили приговор бывшему казначею Ватикана Джорджу Пеллу, признанному виновным в пяти случаях сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками. Имя кардинала уберут из австралийского реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Сам Пелл заявил, что не хочет, чтобы оправдательный приговор усилил чьи-то боль и горечь.