«Отражает определённые тенденции»: политолог оценил нападение на Макрона

https://static.news.ru/photo/1014b07c-ca15-11eb-86bf-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/Global Look Press

Инцидент с нападением на французского президента Эммануэля Макрона можно рассматривать как частный случай, либо как проявление определённой тенденции. Сторонники взглядов близких к праворадикальным считают, что страна находится в бедственном состоянии и ответственность за это несёт французский лидер и олицетворяемая им власть. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский.

Эксперт напомнил, что во Франции в последние месяцы широко эксплуатируется тема исламистского сепаратизма, которую инициировал сам президент Макрон. Кроме того, не так давно появились два открытых письма в праворадикальных СМИ.

Первое письмо было подписано отставными офицерами, другое — на анонимных основах действующими военнослужащими. В письмах звучали предупреждения, что политика Макрона грозит ввергнуть Францию в состояние гражданской войны, и отчасти это мотивировалось угрозой исламистского сепаратизма, — рассказал Яшлавский.

По его мнению, тема политического радикализма во Франции будет становиться всё более и более актуальной по мере приближения выборов. А мотивы, прозвучавшие в письмах французских военных и в риторике лидера правых Марин Ле Пен, будут нарастать.

Яшлавский считает, что нападение на Макрона не может спровоцировать ультрарадикальные группы во Франции на какие-либо действия.

Сам по себе этот инцидент, я бы назвал его носящим частный характер, хотя будучи политически мотивированным он отражает определённые настроения и тенденции, хотя сам по себе он несёт последствия для непосредственных участников этих событий, — отметил специалист.

По его словам, четыре месяца тюрьмы, к которым суд приговорил напавшего на Макрона мужчину, является адекватным наказанием, «если рассматривать это действие как злостное хулиганство, сопряжённое с угрозой нанесения удара по лицу».

Нападение на Эммануэля Макрона произошло 8 июня в ходе визита в департамент Дром. Житель города Сен-Валье Дамьен Тарель ударил президента, когда он общался с людьми. После этого нападавшего скрутила охрана. Известно, что злоумышленнику 28 лет. Мужчина придерживается ультраправых взглядов. Силовики обнаружили у него дома множество книг по Средневековью, копию книги Гитлера, советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы.

Сам пострадавший президент Франции заявил, что не следует преувеличивать значение инцидента, который является отдельным фактом. Политик подчеркнул, что не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, поскольку они этого не заслуживают. Макрон заверил, что продолжит встречи с согражданами и у него нет никаких опасений.