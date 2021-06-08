Макрон отреагировал на инцидент с пощёчиной

https://static.news.ru/photo/890439b8-c87f-11eb-87a0-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной, который произошёл с ним во время поездки в департаменте Дром на юго-востоке страны. Об этом сообщает Dauphiné.

Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают, — заявил французский лидер.

Он подчеркнул, что произошедшее является отдельным фактом и не следует преувеличивать значение инцидента. Политик рассказал, что продолжит встречи с французами и у него нет никаких опасений после этого инцидента.

Кроме того, я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит, — добавил Макрон.

Французский телеканал BFMTV сообщил в Twitter, что после инцидента с президентом были задержаны два человека. Их арестовали за «умышленное насилие над лицом, наделённым государственной властью».

Макрон получил пощёчину, когда подошёл пообщаться к местным жителям, стоявшим вдоль железного ограждения. Президент дал руку мужчине с густой чёрной бородой в маске, тот удерживая её замахнулся и второй рукой ударил президента. Охрана тут же увела политика, а бородатого мужчину скрутили.

Инцидент прокомментировал французский государственный и политический деятель левого толка Жан-Люк Меланшон, создатель и представитель Левой партии. Он подчеркнул, что против насильственных действий следует применять меры. Он подчеркнул, что солидарен с президентом.