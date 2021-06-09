Ударивший Макрона по лицу мужчина оказался поклонником Гитлера

https://static.news.ru/photo/bfb66e8a-c93e-11eb-b96e-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Житель города Сен-Валье Дэмиан Тарел, который дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону, увлекался Средневековьем и был поклонником Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчине 28 лет. Он живёт вместе со своей матерью. Во время обысков в его квартире было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевым играм, а также копия книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы.

Макрон получил пощёчину, когда подошёл к местным жителям в департаменте Дром. Один из них —мужчина с густой чёрной бородой в маске — взял одной рукой французского лидера за руку, а другой ударил политика по лицу. После этого нападавшего скрутила охрана.

Сам французский лидер заявил, что произошедшее является отдельным фактом, поэтому не следует преувеличивать значение инцидента. Он подчеркнул, что продолжит встречи с французами и у него нет никаких опасений по поводу случившегося.

Телеканал BFM TV сообщил, что один из сотрудников службы безопасности предупреждал французского лидера о возможной угрозе перед инцидентом. Охрана президента не считала, что зона безопасности, где произошло нападение, была достаточно безопасной. Журналисты отмечают, что во французской доктрине безопасности политиков государственный деятель сам решает, как ему себя вести, а охрана лишь предупреждает его о любой грозящей опасности.