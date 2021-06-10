Ударившего Макрона мужчину отправили за решётку

https://static.news.ru/photo/d6f73e12-ca01-11eb-9ae3-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель города Сен-Валье Дамьен Тарель, ударивший французского лидера Эммануэля Макрона, получил четыре месяца тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.

По решению суда мужчина должен отправиться отбывать наказание сразу же.

Прокуратура требовала приговорить злоумышленника к 18 месяцам тюрьмы. Тарель на заседании суда заявил, что нанёс пощёчину лидеру Франции, выкрикивая «Монжуа и Сен-Дени» — французский средневековый боевой клич. Он признался, что изначально раздумывал бросить в Макрона торт или яйцо, но затем передумал.

Ранее стало известно, что Тарель увлекается Средневековьем и является поклонникам Адольфа Гитлера. Он проживает вместе со своей матерью. Силовики обнаружили в его квартире большое количество книг по Средневековью, а также копию книги Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы.

Нападение на Макрона произошло, когда политик подошёл к местным жителям в департаменте Дром. Мужчина с густой чёрном бородой в маске — им оказался Таррель — взял одной рукой французского лидера за руку, а другой ударил политика по лицу. После этого нападавшего скрутила охрана.

NEWS.ru составил топ-5 нападений на политиков, в рейтинг вошли нападение на американского лидера Джорджа Буша в 2008 году, инцидент с активистками движения Femen и президентом России Владимира Путина, пощёчина Макрону, сувенир в лицо премьеру Италии Сильвио Берлускони, а также пощёчина канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.