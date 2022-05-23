Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа. Власти республики приняли такое решение, несмотря на действующий до конца года договор, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио. Ранее стало известно о приостановке операций по газу с Литвой, Болгарией и Финляндией. Представители Латвии и Эстонии также заявили о планах по отказу от российского газа в скором времени. Некоторые другие страны в Европе заверили, что существенно снизят долю потребления российского газа в ближайшие годы. В целом Европейский союз полагает, что сможет полностью отказаться от российских нефти, газа и угля к 2027 году. О тех государствах, которые первыми приступили к процессу, вовлекая в него остальные, — в материале NEWS.ru.
Польские власти в очередной раз продемонстрировали, что готовы использовать любой повод, чтобы на весь мир выразить недовольство Москве. Ямальское соглашение, как неофициально называют договор о поставках российского газа в Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, было подписано в 2010 году. Уже тогда Варшава не скрывала, что к концу 2022 года полностью откажется от «восточного газа», называя этот процесс «дерусификацией энергоносителей». В конце апреля нынешнего года «Газпром» официально уведомил польскую компанию PGNiG о прекращении поставок из-за отказа оплачивать газ российскими рублями. Польская сторона, обвинив партнёров в нарушении контракта, сообщила, что это решение «Газпрома» только ускорило «досрочное прекращение Ямальского соглашения».
В Варшаве убеждены, что нехватки газа в польских домах не будет — страна располагает значительными запасами газа и альтернативными источниками поставок, отметила в беседе с NEWS.ru специалист по ЕС и Великобритании Ариадна Рокоссовская.
В Польше в рамках программы по отказу от российских энергоносителей ещё в «нулевых» годах построили СПГ-терминал в Свиноуйсьце. В последние 20 лет импорт газа в Польше только рос: 8 млрд кубометров поступало в 2000 году, к концу 2020-го — уже 17,6 млрд кубометров, согласно данным международных экспертных организаций. Благодаря СПГ-терминалу и реверсным поставкам из Германии российский импорт газа на апрель нынешнего года упал до 55% от общих объёмов. Из Германии в Польшу шёл 21%, из Катара — 13%, из США — 6% и из Норвегии — 2%. В самой Польше добывают 5,39 млрд кубометров газа. PGNiG сообщила, что газохранилища в стране заполнены почти на 80%.
Польские власти уже много лет не скрывают, что добиваются кардинального замещения газового импорта. Они планируют расширить СПГ-терминал в Свиноуйсьце, построить трубу Baltic Pipe под Балтийским морем для поставок норвежского газа.
«Красивый политический жест» по отказу от российского газа не опасен для Польши ещё и потому, что она сможет продолжить его получать из Германии, подчеркнул в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В Польше могут сказать, что это газ из Норвегии или Нидерландов, могут даже сказать, что он просто очутился на нашей территории и к России он никакого отношения не имеет. На самом деле он может быть российским. Есть и другие варианты для того, чтобы скрыть, откуда этот газ. Для поляков политический жест сам по себе очень важен. Они рассчитывают, что немецкие компании не откажутся от рублёвой схемы и продолжат покупать российский газ, — полагает эксперт.
Александр Фролов объяснил и позицию Литвы, стремящейся стать региональным хабом для хранения топлива.
СПГ-терминал в Клайпеде был сооружён в 2014 году и красноречиво назван «Независимостью» — так здесь подчеркнули его роль. Мощность терминала составляет 4 млрд кубометров газа в год при том, что самой Литве нужна только половина от такого объёма. Они рассчитывают продавать газ и соседям, став газовым хабом регионального значения. Таким образом, роль Литвы как поставщика газа в соседние страны значительно повысится. Однако, например, в Эстонии посчитали цену такого газа и от него отказались. Внутренний литовский потребитель тоже выразил недовольство, но его местные власти заставили потреблять газ за высокую цену законодательным путём. И тут возникает очень удобная ситуация, которая даёт возможность Вильнюсу на «законных основаниях» прекратить закупку российского газа. Власти страны, потирая руки, довольно говорят: «Вот какие мы умные, что построили терминал, и зря вы говорите, что газ у нас дорогой!» А если ещё и соседи их перестанут покупать российский газ, то литовцы вообще себя посчитают самыми прозорливыми, — предположил эксперт.
На СПГ-терминал в Клайпеде, судя по всему, рассчитывает и Финляндия. Так, 21 мая «Газпром» прекратил поставки газа в эту страну из-за отказа оплачивать её по рублёвой схеме, говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании. В прошлом году российская сторона поставила в Финляндию 1,49 млрд кубометров голубого топлива, что составило две трети от общего объема потребления газа в стране.
Эксперты напомнили, что два года назад по дну Финского залива был проложен газопровод Balticconnector с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год, что сможет полностью удовлетворить потребность Финляндии. Вдобавок Хельсинки развивает партнёрство в сфере энергетики со странами Прибалтики. Еще два года назад Евросоюз выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики с сообществом к 2025 году. Финляндия и Эстония намерены арендовать плавучий терминал для сжиженного природного газа из США. По данным экспертов, договор об этом между Хельсинки и Вашингтоном заключён на 10 лет. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что страны работают над тем, «чтобы предстоящей зимой обойтись без российского газа».
У Финляндии есть шансы добиться этого, поскольку, как утверждают эксперты, в энергетическом балансе страны на долю газа приходится всего около 6%. Между тем основные надежды финны связывают с атомной электростанцией «Олкилуото», которая в конце прошлого года уже начала работу на минимально контролируемом уровне мощности. Летом она должна окончательно перейти в режим промышленной эксплуатации.
В конце апреля нынешнего года «Газпром» приостановил операции с болгарской компанией «Булгаргаз» по той же причине, что и в других странах Европы, — из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях. Эта тёплая европейская страна потребляет 3 млрд кубометров газа в год. Треть из них она получает из Азербайджана, а две трети поступали из России. По мнению экспертов, азербайджанского газа стране хватит только на летний период, но зимой потребуется голубое топливо и из других источников.
Вице-премьер болгарского правительства Асен Василев заявил журналистам, что София намерена использовать газ из Катара и Алжира. Болгария также надеется на Евросоюз. Главы стран сообщества ещё в марте нынешнего года договорились о формировании газовых и электрических соединений внутри ЕС. Еврокомиссия разработала законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы — на 90%. Ожидается, что законопроект может вступить в силу уже во второй половине нынешнего года. Но законопроект разработать гораздо проще, чем перестроить всю европейскую систему поставок газа.
Эксперт международного рынка энергоресурсов Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru отметил, что решение Болгарии отказаться от российского газа объяснить с точки зрения логики сложно.
В ближайшей перспективе они не смогут заменить российский газ другим. По трубопроводам TANAP и TAP необходимо увеличить прокачку в два раза, Азербайджану на это потребуется ещё два-три года. У Болгарии нет СПГ-терминалов. Нет перемычек, чтобы транспортировать норвежский газ, например, из Польши. Даже заявление болгарского руководства о достигнутом соглашении о поставках сжиженного природного газа из США, который якобы дешевле российского, очень сомнительно — СПГ не может быть дешевле. В Польше, напротив, смотрят вперёд на шаг-два, там есть какая-то стратегия по замене российского газа. Но от него эта страна меньше зависит, чем Болгария, — сказал эксперт.
Как подытожил Владимир Демидов, отказы от российского газа небольших и дотационных стран в целом не повлияют на экономическую ситуацию в Европе и России. Считаться в этом вопросе нужно с «главными игроками»: Германий, Францией, Италией, Австрией. Возможный отказ от услуг «Газпрома» этих «локомотивов ЕС» как раз и может создать проблемы как для Европы, так и России.
В частности, член совета директоров BMW Милан Неделькович заявил, что на автомобильную индустрию Германии приходится около 37% от общего потребления природного газа в стране. «Не только BMW, но и весь сектор встанет без газа», — отметил он.
Bloomberg прогнозирует, что к концу нынешнего года европейцы могут испытать большие потрясения из-за подорожания энергоносителей. Растущие цены на нефть, газ и уголь вызывают все больше опасений у руководства Евросоюза. Для решения задачи невероятной сложности у властей ЕС не так много времени — лишь тёплые месяцы нынешнего года.
При этом с другой стороны континента наращивает закупки СПГ Китай. Как сообщило 20 мая Главное таможенное управление КНР, поставки СПГ из России за первые четыре месяца 2022 года выросли в годовом исчислении ориентировочно на 15%, до 1,43 млн тонн. Российская сторона с учетом роста цен на СПГ получила за проданные объемы около $1,32 млрд. Поскольку Китай может столкнуться с нехваткой газа, он наращивает объемы закупок, таким образом, похоже, нивелируя потери от сокращения потребления российского газа Европой.