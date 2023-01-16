Еврокомиссия потребовала от РФ не взимать плату за полеты над Сибирью

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Глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России прекратить взимать плату с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью, сообщает Reuters. При этом, по его словам, открытие российского воздушного пространства не приведет к восстановлению прежних отношений.

Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти, — сказал Хололей.

27 февраля прошлого года Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.

Впоследствии в Минтрансе РФ уточнили, что зарубежные перевозчики каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облёт воздушного пространства России, поскольку были вынуждены повысить цены на билеты и перевозку грузов. Министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что российская сторона не была заинтересована в закрытии воздушного пространства для зарубежных перевозчиков, но решения авиационных властей западных стран вынудили Россию принять зеркальные меры.