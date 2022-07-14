Освободить от памятника идеологии: в Эстонии перезахоронят советских воинов В эстонском городе Раквере перезахоронят останки советских солдат

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В эстонском городе Раквере перезахоронят останки советских солдат и переместят посвященный им памятник, захоронение для этого уже раскопали, сообщает EADaily. Вице-мэр города Неэме-Яак Паап заявил, что погибшие должны упокоиться на кладбище, и выразил радость по поводу освобождения от «идеологического памятника в городском пространстве».

Последнее пристанище умерших должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в комиссию по воинским захоронениям. Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобожден от идеологического памятника в городском пространстве, — сказал он.

Хеллар Лилль, директор эстонского Военного музея, который займется перезахоронением, назвал такую практику обычным делом. По его словам, Эстония за последние несколько десятилетий переместила останки тысяч участников Второй мировой войны. Это достойно организовано и делается «с учетом соответствующих обычаев», заверил Лилль.

В мае вандалы разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников в Литве. В полиции сообщили, что собирают информацию о возбуждении дела по статье «уничтожение или порча чужого имущества».