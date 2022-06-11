«Остались только свинюшки»: бойцы ДНР выбили солдат ВСУ из Свинокомплекса Военные ДНР выбили украинских солдат с позиций укрепрайона в Доломитном

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ДНР выбили украинских солдат из укрепленного района в поселке Доломитное, известного под названием Свинокомплекс. В Telegram-канале военной структуры республики уточнили, что в этом месте находился ряд огневых точек, посты наблюдения и обзорные точки. По словам донецких военнослужащих, солдаты ВСУ старались как можно дольше удержаться в здании комбикормового комбината из-за того, что с этого здания обеспечивался обзор для корректировки артиллерийского огня.

От украинских боевиков здесь осталось мало что, разве что розовые пасущиеся свинюшки, — заявил один из солдат НМ ДНР.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России в направлении Славянска. Под контролем объединенных войск находятся 235 населенных пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), а также Ставки и Липовое (Краснолиманский район).

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что нынешний этап спецоперации завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление, в ходе которого военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца.