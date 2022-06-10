Штаб ДНР сообщил о продвижении в направлении Славянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России в направлении Славянска. Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, под контролем объединенных войск находятся 235 населенных пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), а также Ставки и Липовое (Краснолиманский район).

Идет продвижение в направлении Славянска, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что нынешний этап спецоперации завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление, в ходе которого военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца. Он также высказал мнение, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая николаево-одесский.