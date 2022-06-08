Названы будущие задачи российской армии в спецоперации на Украине «Известия»: военный эксперт Шурыгин рассказал о новых задачах ВС РФ на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что нынешний этап спецоперации по защите Донбасса завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление. Специалист пояснил, что после завершения наступательной операции на Донбассе, военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца.

Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесён на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки войск. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев, — поделился Шурыгин.

Он также высказал мнение, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого, по словам Шурыгина, может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая николаево-одесский.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее заявил, что Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Генерал-полковник уточнил, что речь идёт, предположительно, об американских орудиях M777. Военный добавил, что, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.