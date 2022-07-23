«Оснований нет»: Киев о возобновлении переговоров с Россией Советник Зеленского: оснований для возобновления переговоров с Россией пока нет

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Киева нет оснований для возобновления переговорного процесса с Россией. В интервью Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) политик пояснил, что с Москвой достаточно тяжело вести переговоры, поскольку власти РФ общаются исключительно «на языке ультиматумов». Подоляк считает, что перед тем, как возобновить застопорившийся переговорный процесс, ВСУ должны отвоевать большую часть территорий украинского государства, включая Херсон и Мариуполь.

Они (российские власти. — NEWS.ru) могут говорить только на языке ультиматумов. И вообще, они не ведут переговоры так, как это принято в дипломатии, — заявил Подоляк.

Также советник Зеленского прошелся по россиянам, указав на низкий интеллектуальный уровень жителей РФ. Подоляк считает, что граждан России с детства начинают пичкать «специальными настойками» для того, чтобы в будущем у них не было мозга.

Ранее Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий на Украине и манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение. Он также отметил, что перед тем как возобновить переговоры между РФ и Украиной, «украинцам предстоит понять еще раз» все условия Москвы, хорошо известные Киеву.