Орбан предложил Украине статус буферного государства Орбан: НАТО пора смириться с тем, что Россия не даст подобраться к ее границам

НАТО следует признать невозможность продвижения к границам России, заявил в эфире телеканала M1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, назрела необходимость начать переговоры о возвращении Украине статуса буферного государства.

Между Россией и их границами всегда должно что-то быть, какая-то буферная зона. И мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством, — сказал политик.

Орбан считает, что истоки конфликта кроются в стремлении НАТО включить Украину в западную систему безопасности. В то же время Россия исходит из своего права не допускать размещения вражеских сил по соседству. Венгерский премьер добавил, что сейчас важнее не выяснять, кто прав, а сосредоточиться на поиске путей к миру.

Ранее Орбан предупредил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году. Политик также указал на то, что Украина поддерживает венгерскую оппозицию ради смены власти.