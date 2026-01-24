Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:27

Орбан предложил Украине статус буферного государства

Орбан: НАТО пора смириться с тем, что Россия не даст подобраться к ее границам

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
НАТО следует признать невозможность продвижения к границам России, заявил в эфире телеканала M1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, назрела необходимость начать переговоры о возвращении Украине статуса буферного государства.

Между Россией и их границами всегда должно что-то быть, какая-то буферная зона. И мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством, — сказал политик.

Орбан считает, что истоки конфликта кроются в стремлении НАТО включить Украину в западную систему безопасности. В то же время Россия исходит из своего права не допускать размещения вражеских сил по соседству. Венгерский премьер добавил, что сейчас важнее не выяснять, кто прав, а сосредоточиться на поиске путей к миру.

Ранее Орбан предупредил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году. Политик также указал на то, что Украина поддерживает венгерскую оппозицию ради смены власти.

Виктор Орбан
Украина
Россия
границы
