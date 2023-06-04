Оппозиция Польши проведет крупную акцию протеста в Варшаве В Варшаве пройдет акция протеста, организованная лидером оппозиции Туском

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Премьер и экс-глава Евросовета Дональд Туск

Оппозиция Польши 4 июня проведет крупную акцию протеста в Варшаве, организованную главой «Гражданской коалиции», бывшим премьером и экс-главой Евросовета Дональдом Туском. Число участников марша, заявленное организаторами, может составить до 100 тысяч человек, передает РИА Новости. В обращении к сторонникам Туск заявил, что шествие пройдет в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость».

Именно здесь, в Варшаве, в полдень мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права, — заявил Туск.

По словам лидера оппозиции, марш пройдет против «дороговизны, воровства и лжи», в поддержку «свободных выборов и демократической европейской» Польши.

Лидеры других оппозиционных движений решили присоединиться к акции после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению «российского влияния». Оппоненты власти опасаются, что партия «Право и справедливость» может использовать эту комиссию для отстранения оппозиции от участия в парламентских выборах, которые намечены на осень.

Датой проведения марша выбрали 4 июня, поскольку именно в этот день в 1989 году в Польше состоялись первые после Второй мировой войны «полусвободные» выборы в парламент с участием кандидатов от несистемной оппозиции. Участники манифестации планируют собраться в 12:00 мск на площади На Раздрожье, откуда колонна направится на Замковую площадь в историческом центре Варшавы. Следить за порядком в ходе акции будут порядка четырех тысяч сотрудников полиции.

Закон о создании парламентской комиссии по борьбе с «российским влиянием» должен вступить в силу 31 мая. Инициативу уже окрестили «законом Туска», поскольку оппозиционеры считают, что он направлен прежде всего против экс-главы Евросовета, чтобы помешать ему вернуться в кресло премьер-министра Польши.