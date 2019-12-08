https://static.news.ru/photo/af6679a2-19a5-11ea-835f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Установлены личности четверых погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Ими являются две сотрудницы образовательного учреждения и двое учащихся. Один из них — 16-летний студент Кирилл Трофимчук. Об этом написала его мать в Facebook.

Пожар в колледже произошёл 4 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагается, что к возгоранию могли привести умышленный поджог или неисправность электрооборудования, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв пожара возросло до 10. Пострадали около 30 человек, из которых в больницах остаются 9. Ещё 10 человек числятся пропавшими без вести. По распоряжению президента Украины Владимира Зеленского 8 декабря объявлено в стране днём траура.