https://static.news.ru/photo/38484be0-c0ca-11e9-afbe-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Руководство королевского театра Мадрида приняло решение не отменять выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в адрес певца в сексуальных домогательствах.

В опере отметили, что негативно относятся к сексуальным домогательствам и солидарны с теми, кто подвергся таким действиям. Однако при этом подчеркнули, что соответствующие обвинения должны быть обоснованными и доказанными, сообщает издание El Pais .

О домогательствах со стороны Доминго некоторое время назад заявили восемь певиц и одна танцовщица. В защиту тенора выступил исполняющий обязанности министра культуры Испании Хосе Гирао. Он отметил, что обвинения исходят от анонимных лиц и не подкреплены доказательствами.

Тем не менее, как ранее писал News.ru, из-за скандала был отменён концерт Доминго в США. Сам артист все обвинения в свой адрес отрицает.