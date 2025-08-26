День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:48

«Он налицо»: названа главная проблема французской политики

Европеист Федоров: Франция оказалась в политическом кризисе

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Франция оказалась в политическом кризисе, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, французский премьер-министр Франсуа Байру занят тем, чтобы остаться у власти и не потерять должность после парламентской сессии.

Франции нужно сэкономить €40 млрд, но никто не знает, как это сделать. Премьер-министр Байру все делает, чтобы устоять, чтобы его не свергли на парламентской сессии, которая начнется в сентябре. Есть кризис политической власти. Некоторые говорят о кризисе пятой республики, ее институтов. Он налицо. И как это все разрешится, пока никто не может сказать, — сказал Федоров.

Ранее Байру заявил, что вопрос недоверия правительству будет поставлен на повестку заседания парламента 8 сентября. По словам политика, он уже обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой провести встречу.

До этого посол США во Франции Чарльз Кушнер обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» заявлениями, очерняющими Израиль. Он также отметил, что слова главы государства разжигают ненависть.

Франция
Европа
кризисы
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.