«Он налицо»: названа главная проблема французской политики

Франция оказалась в политическом кризисе, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, французский премьер-министр Франсуа Байру занят тем, чтобы остаться у власти и не потерять должность после парламентской сессии.

Франции нужно сэкономить €40 млрд, но никто не знает, как это сделать. Премьер-министр Байру все делает, чтобы устоять, чтобы его не свергли на парламентской сессии, которая начнется в сентябре. Есть кризис политической власти. Некоторые говорят о кризисе пятой республики, ее институтов. Он налицо. И как это все разрешится, пока никто не может сказать, — сказал Федоров.

Ранее Байру заявил, что вопрос недоверия правительству будет поставлен на повестку заседания парламента 8 сентября. По словам политика, он уже обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой провести встречу.

До этого посол США во Франции Чарльз Кушнер обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» заявлениями, очерняющими Израиль. Он также отметил, что слова главы государства разжигают ненависть.