На Украине призвали искоренить русскоязычные названия городов и улиц

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости переименовать два десятка населённых пунктов в стране. В эфире телеканала «Украина 24» чиновник пояснил, что они носят русскоязычные названия и это не соответствует нормам госязыка.

Он уточнил, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Южноукраинск, Охотничье, Спокойствие и других.

Мы насчитали около 20 таких названий. Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания, — сказал омбудсмен.

Он добавил, что местным властям следует также обратить внимание на русскоязычные названия улиц, скверов и площадей.

Ранее Кеминь заявил, что в стране почти не осталось русского языка, однако повсюду присутствует суржик — так называемый «украинский русский». По его словам, им пользуются «русифицированные украинцы» — так чиновник назвал русскоязычное население республики.