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На Украине признали провал в борьбе с русским языком

04:25, 04 ноября 2021
На Украине признали провал в борьбе с русским языком Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что в стране почти не осталось русского языка, однако повсюду присутствует суржик — так называемый «украинский русский». В эфире интернет-радио «Голос ФМ» он назвал русскоязычное население Украины «русифицированными украинцами».

Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины, — подчеркнул языковой омбудсмен.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует в стране с 2019 года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно национального языка. По этому поводу на Украине постоянно происходят бытовые конфликты.

Ранее стало известно, что жители Украины жалуются на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Об этом Тарас Креминь, пояснивший, что уже обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.

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