Олланд оценил Путина как лидера Олланд назвал Путина радикально рациональным лидером

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин является рациональным политиком, делающим ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и согласятся на выгодное для России урегулирование конфликта путем переговоров, заявил в интервью изданию Politico бывший президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, Путин пытается закрепить свои достижения и стабилизировать конфликт на Украине.

[Путин] — радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, если угодно, — сказал бывший французский лидер.

Ранее политолог Владимир Корнилов отметил, что на участников процесса подписания Минских соглашений, включая Олланда, бывшего главу Украины Петра Порошенко и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, обрушилась критика из-за «заигрываний» с Москвой, которые, по мнению Запада, и привели к началу украинского конфликта. Поэтому Порошенко и бывшие европейские лидеры сейчас пытаются оправдаться, уверен эксперт. Он считает, что в итоге мира на Украине хотела только Россия, тогда как Запад лишь оттягивал время и «пытался водить Москву за нос».