Около половины умерших от COVID-19 за сутки в Литве были привиты

В Литве за сутки выявлено 25 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Из них десять человек были привиты обоими компонентами вакцин. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента статистики.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 2639 новых случаев коронавируса. В настоящее время болеют 29 543 человека, выздоровели 392 588 пациентов, а в изоляции находятся 38 883 жителя.

С начала пандемии в Литве подтверждено 436 690 случаев заражения, умер 6251 житель страны. Сейчас в республике проходит вакцинация от коронавирусной инфекции тремя препаратами: Moderna, Comirnaty (производитель Pfizer/Biontech) и AstraZeneca. На данный момент полностью вакцинированы 1 616 038 человек.

Ранее в Германии зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 50 196. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха. Отмечается, что всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4 894 250 жителей ФРГ, умерли — 97 198.