«Охота на ведьм»: молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпации власти Молдавская оппозиция потребовала от Санду доказательства подготовки дестабилизации ситуации

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Члены Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии потребовали от президента республики Майи Санду предоставить доказательства попыток свержения Россией государственного строя и дестабилизации ситуации в стране, заявление было опубликовано на официальном сайте политиков. По их мнению, молдавский лидер узурпировала власть и пытается втянуть страну в военный конфликт.

Если у СИБ имеются доказательства подобных планов РФ, они должны быть представлены общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдовы в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны. <...> Не исключаем, что ее главной задачей станет вовсе не обеспечение национальной безопасности, а борьба с инакомыслием и «охота на ведьм», — говорится в тексте заявления.

БКС призвал Санду прекратить «нагнетание истерии в стране и манипулирование общественным мнением».

Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. В связи с этим глава государства призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. По словам молдавского президента, планы изменения предполагали участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.