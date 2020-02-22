https://static.news.ru/photo/9f0469d8-5565-11ea-ba5e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Отношения между Россией и Украиной не могут определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров государств. Так в офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили на слова российского лидера Владимира Путина. Президент РФ заявил, что вместе Россия и Украина являются глобальным конкурентом в Европе, поэтому страны пытаются «растащить».

В офисе Зеленского сообщили о том, чем, по мнению украинских политиков, определяются отношения между государствами.

Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы, — цитирует РИА Новости сообщение офиса президента Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудничество России и Украины приведёт к созданию глобального конкурента для ряда стран, для которых такая политическая обстановка является невыгодной. Поэтому два государства «растаскивают». Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент РФ Владимир Путин.