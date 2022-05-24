Очевидцы сообщили об обстреле северодонецкого завода «Азот» из артиллерии

Фото МО Украины

Солдаты ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии завод «Азот» в Северодонецке, сообщает Луганский Информационный Центр со ссылкой на очевидцев. Местные жители рассказали, что вражеские снаряды попали по цеху контрольно-измерительных приборов. По предварительным данным, в результате обстрела погибли несколько рабочих завода.

Украинские нацбаты открыли сегодня прицельный огонь по предприятию «Азот» в Северодонецке из тяжелой артиллерии. В частности, заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России обвинило Киев в «изощренной провокации» в Николаевке в ЛНР. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий жилые дома, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.

До этого со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.