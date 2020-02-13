Фото: Politie Nederland/facebook.com

Посылка со взрывным устройством обнаружена в голландском городе Лёсден. Бомба предназначалась компании Unisys.

Опасный предмет обезвредили сапёры. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.

В полиции предполагают, что посылка может быть связана с двумя взрывами, прогремевшими 12 февраля в Амстердаме и Керкраде, а также с рядом аналогичных посланий, поступивших на адреса нескольких компаний в Маастрихте, Роттердаме и Утрехте.

Ранее NEWS.ru писал, что по предположению местных СМИ, посылки с бомбами рассылает неизвестный вымогатель, который требует от фирм выплат в биткоинах. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

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