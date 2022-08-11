Обстрел ВСУ пивоваренного завода в Донецке привел к утечке аммиака Штаб обороны ДНР: из-за обстрела на пивоваренном заводе в Донецке произошла утечка аммиака

Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

Донецк, ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что обстрел Калининского района Донецка привел к утечке аммиака. Это произошло после попадания снарядов в пивоваренный завод, сообщается в Telegram-канале штаба.

Зона поражения составляет два километра, — отмечается в сообщении.

Представители штаба теробороны посоветовали жителям столицы региона не выходить на улицу и не открывать окна.

Обстрелы населенных пунктов в ДНР и ЛНР со стороны украинской армии стали регулярными. Для ударов используется артиллерия с натовским калибром 155 мм.

Ранее стало известно, что утром 10 августа украинские войска обстреляли школу-интернат в Петровском районе Донецка, а также детский сад в Кировском районе. Зданию интерната был нанесен ущерб, о жертвах и ранениях в результате этого обстрела не сообщается. Однако при обстреле детского сада были ранены два человека.