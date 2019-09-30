Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит с официальным визитом своего американского коллегу Дональда Трампа. О подготовке государственной поездки в Америку украинского лидера сообщил 30 сентября его помощник Андрей Ермак. Пока что президенты США и Украины провели переговоры тет-а-тет на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября, а также ранее лично разговаривали по телефону, — что привело к серьёзному скандалу в Вашингтоне.

В ходе сентябрьской встречи в Нью-Йорке Трамп и Зеленский обсудили ряд двусторонних вопросов, включая, в числе прочего, и ситуацию в Донбассе. Однако полноценными переговорами это нельзя было назвать.

На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита [Зеленского в США], — заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью в эфире телеканала «1+1».

Ранее американский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер (ныне уже покинувший пост по собственному желанию) сообщил, что Киев и Вашингтон согласовывают дату прилёта Зеленского в США. По словами же украинского лидера, двусторонняя встреча с Трампом может состояться уже в этом месяце.

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Ситуацию с грядущими переговорами усугубляет скандал вокруг летней телефонной беседы двух лидеров. Она, как уже сообщал News.ru, представляет реальную угрозу для Трампа — вплоть до импичмента. Разговор состоялся ещё 25 июля; в ходе него, как подтвердила опубликованная на днях стенограмма, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Последний, в свою очередь, изучал деятельность Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер — он, как считается, получал большие суммы денег, не выполняя сколь-нибудь важных функций. Байден-старший, в свою очередь, рассматривается как основной потенциальный конкурент Трампа на президентских выборах будущего года. Поэтому нынешний хозяин Белого дома напрямую заинтересован в получении любого компромата на соперника или его родственников.

Члены Демократической партии уже инициировали процедуру импичмента в отношение Трампа в Палате представителей (нижней палате Конгресса США). Главная их претензия заключается в том, что президент якобы запросил помощи иностранного государства для борьбы с внутриполитическим оппонентом.

В этой связи многие аналитики считают, что Трамп заинтересован в беседе с Зеленским больше, чем сам украинский лидер в диалоге с Вашингтоном. Однако, как отметил в разговоре с News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, пока что Украине нечего ждать от Соединённых Штатов.

Темы будущих переговоров примерно понятны: это урегулирование на Донбассе и отношения с Россией, американская помощь, перспективы военно-политической интеграции Украины в НАТО или же на двусторонней основе — с США. Но это всё пожелания Киева. Вашингтон, мне кажется, сейчас не в состоянии что-то внятное сказать Зеленскому, американцам не до него. Я, честно говоря, сомневаюсь, что визит возможен до конца этого года и до завершения расследования по импичменту в отношение Трампа. То, что помощник Зеленского анонсировал, — это, скорее, пиар-ход, направленный на внутреннюю аудиторию, демонстрация и подтверждение своей эффективности, не более того. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Однако, полагает эксперт, сперва должна состояться встреча «нормандской четвёрки» в Париже — до неё американцам с Зеленским банально нечего обсуждать. Не стоит списывать со счетов и то, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на днях ушёл с поста, — так и не дождавшись встречи с Владиславом Сурковым.