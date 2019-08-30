https://static.news.ru/photo/4724656a-cb2c-11e9-9f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назвал свои приоритеты на этой должности.

По его словам, теперь каждый день будут привлекаться к ответственности высокопоставленные чиновники, а в страну вернутся украденные активы, передаёт « Интерфакс ».

Каждую неделю кто-то должен быть привлечён к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране, — подчеркнул он.

Он отметил, что хочет сделать прокуратуру структурой, которая сможет контролировать правоохранительные ведомства и ставить перед ними задачи по борьбе с преступностью. Кроме того, будет жёстко контролироваться их работа.

Ранее News.ru писал, что 29 августа Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины. За него проголосовали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.