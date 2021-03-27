Новую мутацию коронавируса нашли в лаборатории Чехии

https://static.news.ru/photo/205ce7ec-9027-11eb-a826-96000091f725_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Чешский эпидемиолог Омар Шеры заявил, что в возглавляемой им лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно обнаружена не регистрировавшаяся прежде мутация коронавируса.

Речь идёт о мутации так называемого Spike-протеина. Это характерный протеин, проявляющийся на поверхности вируса SARS-CoV-2. Именно на противодействие ему нацелены используемые ныне вакцины, — написал эпидемиолог в Twitter.

Специалист заявил, что новая мутация не страшнее британской.

В Чехии коронавирусом заражены 173,5 тысячи человек, от вызванных им осложнений умерли 25,8 тысячи человек. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации, при котором работают только магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Такие опасения высказали медики. Особенно опасны в этом отношении полёты в Германию, которая находится на пике третьей волны коронавируса, и в Венесуэлу, где свирепствует бразильская мутация коронавируса, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.