Новую британскую королевскую яхту могут назвать в честь принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/dd729668-c0cb-11eb-9955-96000091f725_660.jpg Фото: 4tourism.ru

Новую королевскую яхту, которая может получить имя умершего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, намерено построить правительство Великобритании. По информации агентства РА, судно станет преемником яхты Britannia, списанной ещё в 1997 году.

Название нового судна официально не разглашается. При этом, в агентстве отмечают , что многочисленные участники кампании по строительству и представители правящей Консервативной партии желают дать кораблю имя герцога Эдинбургского, умершего в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Принц принимал участие в разработке дизайна прежней королевской яхты и дважды обошёл на ней вокруг земного шара.

По предварительным данным, яхту начнут строить в 2022 году и в течение четырёх лет введут в эксплуатацию. Экипаж яхты составят военнослужащие королевских ВМС. Предполагается, что на строительство судна выделят до £200 млн ($284 млн).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый национальный флагман станет первым кораблём в своём роде, отражающим растущий статус королевства как великой и независимой морской державы.

Предыдущая королевская яхта Britannia прослужила 44 года.

В настоящее время корабль пришвартован в порту Эдинбурга и используется в качестве музея.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился.