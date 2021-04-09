Фигурант дела MH17 Дубинский не знал о крушении несколько часов

https://static.news.ru/photo/84ec6154-9ac4-11eb-81d2-96000091f725_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014-м в Донбассе гражданин РФ Сергей Дубинский несколько часов после трагедии не знал о катастрофе, о чём свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры фигуранта.

По данным нидерландской телекомпании NOS, в распоряжение голландских журналистов попали аудиозаписи около тысячи телефонных разговоров Дубинского, которые он вёл в июле и августе 2014 года: до, во время и после падения лайнера.

Журналисты считают, что прослушкой занимались спецслужбы Украины. Совместная следственная группа (ССГ), на которую сослалась NOS, назвала файлы подлинными. Сторона обвинения считает Дубинского главой Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Дубинский в октябре 2020-го обратился к суду и прокуратуру Нидерландов и заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи в РФ в присутствии представителя Амстердама и ответить на вопросы о крушении MH17.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже начался вооружённый конфликт. Жертвами крушения стали 298 человек.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер сбит ракетой, привезённой из РФ на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как ранее писал NEWS.ru, журналисты издания RTL Nieuws предположили, что власти Нидерландов сознательно не предоставили ряд важных документальных свидетельств по делу сбитого на востоке Украины пассажирского авиалайнера MH17.