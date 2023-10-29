Норвегия призвала сделать паузу в конфликте Израиля и Палестины

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Норвегия требует приостановки палестино-израильского конфликта для доставки в регион гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стерве телеканалу NRK. Он подчеркнул, что враждующие стороны должны учитывать интересы гражданского населения.

Мы требуем паузы в войне, чтобы могла прийти помощь и люди могли выйти (из зоны конфликта. — NEWS.ru), — сказал норвежский премьер.

Стерве добавил, что Осло поддерживает требование к Израилю и ХАМАС об освобождении заложников. Он также напомнил о необходимости соблюдения норм международного права. Премьер пояснил, что Израиль имеет право на самооборону, но она должна быть соразмерной.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббас призвал провести экстренную встречу лидеров арабских стран. По мнению политика, это позволит остановить атаки Израиля в секторе Газа. В Совбезе ООН, в свою очередь, заявили о намерении провести заседание по поводу наземной операции Израиля 30 октября. Инициатива ее проведения принадлежит ОАЭ.

Ранее Генассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия.